



Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ek kazanımlar elde eden emekliler için Temmuz da kazanç ayı olacak. Temmuz'da hem maaşlar artacak hem de ikinci bayram ikramiyeleri ödenecek.