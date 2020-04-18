Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ek kazanımlar elde eden emekliler için Temmuz da kazanç ayı olacak. Temmuz'da hem maaşlar artacak hem de ikinci bayram ikramiyeleri ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını ilk 6 aylık enflasyon göstereceği için merakla beklerken, memur emeklileri için ise ipuçları var. Maaşlara hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Yani yaklaşık 2 milyon memur emeklisi en az yüzde 4 zam alacak. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 767 liraya ulaşacak.
Bu tutar, zam oranı enflasyon farkıyla artarsa daha da yükselecek. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.
KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT!
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, emeklilerin, kredi kullanırken, taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini bildirdi.
Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet aldıklarını belirten Koçal, "Emeklilerimiz, imzalayacakları kağıtları okumalı ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeli. Aksi halde sıkıntıya düştüklerinde ve taksitleri ödeyemediklerinde maaşlarına bloke konulabiliyor ve borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşebiliyorlar" dedi.