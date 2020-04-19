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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 Gazete
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    ye Temmuz mı | 2020 SSK ve Bağ-Kur zam oranı ne kadar olacak?

    Memurların, lerin Temmuz mının ilk ipucu beklenti anketinden geldi. Peki, tahminine göre zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Yaklaşan     Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



    Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinden geldi.



    FARK GÖRÜNDÜ
    Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.



    SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.
    Haberler Ekonomi Emekliye Temmuz zammı | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zam oranı ne kadar olacak?
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