



FARK GÖRÜNDÜ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.