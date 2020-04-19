Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinden geldi.
FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.