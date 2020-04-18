Emekliler yılın ilk ikramiyesini geçtiğimiz günlerde aldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak.

EK ÖDEME ZAMMI

Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.