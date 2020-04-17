SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Nisan maaşları bugün yatırılmaya başlarken, yaklaşık 650 bininin ödemesi zamlı olacak. Emeklilere taban ödemeyi bin liradan bin 500 liraya çıkartan düzenleme, bu maaşlara yansıyacak.
Ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bin 500 lira yatırılacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış görülecek.
Ödemeler SSK emeklileri ile başladı. SSK emeklileri bugünden itibaren 27 Nisan'a kadar, Bağ- Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak.
Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da bu ay ödemesini zamlı alacak. Dul ve yetimlerin de yeni aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplandı.