Emekliye 1000 lira yarın hesapta | Kim ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre ikramiye ödeme takvimi 06.04.2020 09:50

Yaklaşık 13 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi bu hafta ödeniyor. Emekliler biner liralık ödemelerini yarından itibaren almaya başlayacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, bu hafta, ödeme takvimine göre bayram ikramiyesini cebine koyacak. Peki, tahsis numarasına göre kim hangi tarihte alacak? Emeklinin bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar haberimizde.





