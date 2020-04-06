Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu: Öğrencilerin Nisan ayı burs ve kredileri yatırılmaya başlandı! 06.04.2020 12:18

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız." dedi.

Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.