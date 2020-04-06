Kısa çalışma ödemeleri, işsizlik maaşı, iş kaybı tazminatı ve destek ödemeleri PTT şubelerinden mi yapılıyor? Evden mi? 06.04.2020 09:27

Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik maaşı, destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Kısa çalışma ödemeleri, işsizlik maaşı, iş kaybı tazminatı ve destek ödemeleri PTT şubelerinden mi yapılıyor? İşsizlik maaşı eve mi gelecek? Zorlu salgın günlerinde vatandaşlara destek yağmaya devam ediyor. İşsiz olan, sosyal yardım alan vatandaşlara ödemeler yapılıyor. Bu süreçte 1000 TL sosyal yardım ödemesi verilirken, işsizlik maaşları da yatırılmaya devam ediyor. Peki, işsizlik maaşı ve sosyal destek ödemeleri eve mi gelecek? İşsizlik maaşı, destek ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Karaismailoğlu "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

Kısa çalışma ödemeleri, işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu ödemelerinin de elden verileceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İlk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek" dedi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. PTT şubelerindeki yoğunluğun azaltılması için devlet kurumları adeta seferber oldu. Bu zorlu dönemde vatandaşlara ödemeler aksatılmadan devam ediyor. Ancak şubelerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle virüsün yayılma riski bulunuyor. Peki, işsizlik maaşı eve mi gelecek? Nisan ayı işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, destek ödemeleri ne zaman ve nasıl verilecek? İşte yanıtı!

ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?

Bakan Karaismailoğlu "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.

Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

– 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya,

– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi E- Devlet sistemi üzerinden yapılır.

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kimler işsizlik maaşı alır? Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak.

İşsizlik parası ne kadar?

İşsizlik maaşına başvuran vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Pek çok kişi "Ne kadar işsizlik maaşı alırım?" sorusunun cevabını araştırıyor. En düşük işsizlik maaşı 1.168,27 en yüksek işsizlik maaşı ise 2.336,53 TL.



İşsizlik maaşına başvuran vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Pek çok kişi "Ne kadar işsizlik maaşı alırım?" sorusunun cevabını araştırıyor. En düşük işsizlik maaşı 1.168,27 en yüksek işsizlik maaşı ise 2.336,53 TL.