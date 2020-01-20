Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın burada ekonomi gündemine dair bir sunum yaptığı görüldü. Albayrak,"2019'da TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek." dedi. Doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali veren Bakan Albayrak, "2020 enflasyonu tek hanelerde gördüğümüz yıl olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak'ın açıklamalarını toplantıya katılan gazeteciler A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte ekonomistlerin toplantıya dair değerlendirmeleri...
Bakan Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu! İşte detaylar...20.01.2020 14:36
- Bakan Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu! İşte detaylar...
- Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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