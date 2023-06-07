Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasının ardından Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.Türkiye'nin yeni yol haritasının ele alındığı toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.







BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeleri art arda duyurdu. Emeklilerin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerinin müjdesini de paylaşan Başkan Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun da çalışmalarına başlayacağını ifade etti.







Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyuran Başkan Erdoğan, "Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran - 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere çifte müjde hazırlığı için kollar sıvandı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi gündemde. Bununla da kalınmayıp, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine erken maaş ödemesi yapılması da planlanıyor.







ERKEN MAAŞ VE İKRAMİYE İMKANI

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.







ÖNE ÇEKİLİYOR

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "SSK, Bağ-Kur ve EYT'liler… Tabi bütün emeklilerin ikramiye ödemeleri olacak bunların öne çekilmesi söz konusu. 17/21 Haziran yani 5 gün içerisinde SSK'lıların ikramiye alması, Bağ-Kurluların 22 Haziran'da Emekli Sandığı'nın da 23 Haziran'da ikramiyelerini almaları söz konusu olacak.







İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.







TUTAR ARTACAK MI?

Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış da gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.







Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.