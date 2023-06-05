Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasının ardından Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Türkiye'nin yeni yol haritasının ele alınacağı toplantıda önemli başlıklar masada yer alacak.
Afet bölgesindeki çalışmalar ve deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi öncelikli gündem maddesi arasında yerini alıyor.
ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRME HEDEFİ, EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, VERGİSİZ TELEFON...
Ekonomideki son durumun masaya yatırılacağı kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.
Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.
İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ VE DIŞ POLİTİKADAKİ DİĞER KONULAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.
TERÖRLE MÜCADELEDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK
Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde açıkladığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde yer alan isimleri hatırlamakta fayda var;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki