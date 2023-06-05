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    • 06.06.2023 01:13
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    Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Türkiye'nin yeni yol haritası masaya yatırılacak. Ekonomi, terörle mücadele ve dış politikadaki son durum konuşulacak. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasının ardından Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

    Türkiye'nin yeni yol haritasının ele alınacağı toplantıda önemli başlıklar masada yer alacak.



    Afet bölgesindeki çalışmalar ve deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi öncelikli gündem maddesi arasında yerini alıyor.



    ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRME HEDEFİ, EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, VERGİSİZ TELEFON...
    Ekonomideki son durumun masaya yatırılacağı kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

    Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

    İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ VE DIŞ POLİTİKADAKİ DİĞER KONULAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

    TERÖRLE MÜCADELEDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK
    Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde açıkladığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde yer alan isimleri hatırlamakta fayda var;

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki



        Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

        Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

        Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

        İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

        Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

        Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

        Milli Savuma Bakanı: Yaşar Güler

        Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Kacır

        Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

        Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
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