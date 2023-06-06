EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ! Hem maaşlar hem ikramiyeler erken yatacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne zaman maaş alacak?

ERKEN MAAŞ VE İKRAMİYE İMKANI

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek.