Memurların ve aylık bağlanan EYT'liler de dahil emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık TÜFE oranında zam, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Dün açıklanan enflasyon verileriyle bu zam oranları için ipucu gelirken, Temmuz zammına ilave edilecek refah payı gibi ek iyileştirmeler de şekillenmeye başladı.





6 AYLIK TAHMİN NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak- Mayıs enflasyonunu yüzde 15.26 olarak açıkladı. İlk 5 aylık TÜFE'ye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.26 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 13.13'e ulaştı. Geriye sadece tek enflasyon verisi kaldı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler bu verinin belli olacağı 3 Temmuz'da maaşlarının ne kadar artacağını öğrenecek. İlk 6 aylık enflasyona yani memurların ve emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçları da bulunuyor.





Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı TÜFE tahmini yüzde 2.49 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek. Tahmin tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18.13, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15.94 zam alacak.





Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi gündemde. Burada 10 bin lira formülü konuşuluyor. Bu formül hayata geçerse, zam oranları uygulandıktan sonra maaşı ek ödeme dahil 10 bin liradan az olanların emekli aylığı 10 bin liraya tamamlanacak.





KADEMELİ ZAM

Bu zam oranlarına bir refah payı da eklenecek. Böylece hem memurların hem de emeklilerin zam oranı yükselecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarına ilk 6 aylık enflasyonun yanı sıra refah payı da eklenirken, taban aylık ödemesinin üzerinde maaş alanlar için bir ek iyileştirme söz konusu olacak.

Taban aylığı geçenlere maaşa göre farklılaşan kademeli ek zam yapılacak. En yüksek oranın taban aylığın hemen üstündeki maaşlara uygulanması bekleniyor. Refah payı ile birlikte emeklilere yüzde 30-35'e varan zam bekleniyor. Kamu işçilerinde olduğu gibi yüzde 45 artış beklentileri de bulunuyor.





YÜZDE 85'E VARAN ARTIŞ

Memurlara ve memur emeklilerine de ek iyileştirme olacak. Temmuz zammına eklenecek refah payı ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, yukarıya doğru artış farklılaşacak. Maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Zam memur emeklilerine de yansıtılacak.

Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olurken, aynı oran en düşük memur emeklisi aylığına yansıtılırsa aylık ödeme 7 bin 901 lira 66 kuruştan 14 bin 672 lira seviyesine çıkacak. Memur emeklilerinde de zam oranı farklılaşacak. Zammın bir bölümünün seyyanen, bir bölümünün de yüzdelik olarak yansıtılması bekleniyor.