EMEKLİ ZAM FARKI ne zaman yatacak 2025? Tarih açıklandı!

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 17:39 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 17:40

En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin hayata geçmesinin ardından Ocak ayına ilişkin fark ödemeleri yapılıyor.





Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Yaklaşık 5.6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden bugün tahsil edebilirsiniz. Hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.



DÜZENLEME HANGİ EMEKLİLERİ KAPSIYOR



Düzenleme yüzde 15.75'lik Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklileri kapsıyor. Ocak ayında 14 bin 469 liranın altında ödeme alan emeklilere bin 969 liraya varan fark yatırılacak. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.





Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark yatırılacak.





SSK ve Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri, Şubat ayına ilişkin aylık ödemelerini de ayın 17'si ile 28'i arasında yeni taban aylık üzerinden alacak.

İŞTE TABAN AYLIKLAR

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Önceki taban aylık: 12.500 TL

Yeni taban aylık: 14.469 TL

Fark: 1.969 TL

ÖLÜM AYLIĞI (%75)

Önceki taban aylık: 9.375 TL

Yeni taban aylık: 10.851,75 TL

Fark: 1.476,75 TL

ÖLÜM AYLIĞI (%50)

Önceki taban aylık: 6.250 TL

Yeni taban aylık: 7.234,50 TL

Fark: 984,50 TL

ÖLÜM AYLIĞI (%25)

Önceki taban aylık: 3.125 TL

Yeni taban aylık: 3.617,25 TL

Fark: 492,25 TL