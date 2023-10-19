Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı Ocak'ta artacak. Enflasyon tahminlerine göre zam yüzde 50 seviyesinde beklenirken, artış maaşlarla sınırlı kalmayacak.

Memurların aile yardımından toplu sözleşme ikramiyesine, ek ödemelerine kadar hemen her alandaki gelirleri artacak.



2024 yılı bütçe kanunu teklifine göre memurların fazla mesai ücretleri de yüzde 87 zamlanacak. Peki memurları ve emeklilerini Ocak'ta neler bekliyor? Hangi ödemeler ne kadar artacak? İşte detayları...

■ Ocak zammı nasıl hesaplanacak? Maaşlar ne kadar artacak?

Maaşlara yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.



Enflasyon farkı da 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.



Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahmini Temmuz- Aralık TÜFE verisinin yüzde 37.76 seviyesinde olacağını gösteriyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96 çıkarken; yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı böylece yüzde 49.46'yı bulacak.

■ Yeni aylıklar ne kadar olacak?

OVP tahminine göre Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin 906 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 762 liraya ulaşacak.





Öğretmen maaşı 26 bin 654 liradan 39 bin 837 liraya, polis maaşı 29 bin 525 liradan 44 bin 128 liraya, hemşire maaşı 26 bin 440 liradan 39 bin 517 liraya yükselecek.





■ Ocak artışı memurların ek ödemelerine nasıl yansıyacak?

Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de katsayı artışı yansıyacak.



Katsayıdaki artış yüzde 49.46 olursa; bin 158 lira olan eş yardımı bin 731 liraya, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 380,97 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 127,45 liradan 190,49 liraya çıkacak.





EN AZ 400 TL GÜNDELİK

■ Fazla mesai ücretleri, gündelikler ne kadar artacak?

2024 yılı bütçe kanunu teklifine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 87 artacak. Bu yıl 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak.





Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek.



Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan MEB idari personeline ise yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.





Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik tutarları da yeniden belirlendi. En alt kademedeki memura 400 lira ödenecek. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için ise 465 liraya çıkacak.





■ Emeklilere hangi ek artışlar yapılacak?

Memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor. Bu ödemenin tutarı, Ocak'ta yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Memur emeklilerinden doktorlara yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.





Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar tahminlere göre 19 bin 810 lira olacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 238 liraya ulaşacak.





■ Ek gösterge düzenlemesi kimi, nasıl etkileyecek?

1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanmasının yolu açılacak.





3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yeni düzenlemeyle 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.

Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek. 30 yıllık çalışması olan bir memurun emekli aylığında mevcut katsayıya göre 2 bin 900, ikramiyesinde yaklaşık 99 bin lira artış yaşanacak.