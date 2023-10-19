Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'yla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.AK Parti grubu, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı.Yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.

150 BİN LİRALIK FAİZSİZ KREDİ

Edinilen bilgilere göre, yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Böylece gençler, ev kurma endişesi olmadan rahatça evlenebilecek.Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacak ve fon gibi çalışacak. Fon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında hizmet verecek.Aileyle ilgili kredileri Aile Bakanlığı, gençlere yönelik olanları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı organize edecek.Bankanın ayrı bir bina ya da personeli olmayacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü fona aktarılacak.İhtiyaca göre aktarılan pay yükseltilecek.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; yasa çıktıktan sonra uygulama ilk olarak depremin en fazla etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illeri ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerden başlayacak. Kademeli olarak depremin etkilediği diğer iller ve Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. İlk etapta, 150 bin lira kredi verilecek. Bu miktar her yıl artacak.

YAŞ SINIRI GELECEK

Bu desteklerden yararlanacaklara yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar sürüyor. Üzerinde durulan yaş sınırı ise 26 ila 28 arası.