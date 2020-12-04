Emekli ve memur ocak zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte o oranlar...

Ocak zammı için son viraja girildi. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.02 olurken, memurlara ve emeklilerine yüzde 3’lük artışa ilaveten yüzde 3.02 fark çıktı.

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle 13 milyondan fazla emekli ve 3 milyon memur enflasyonu yakından takip ediyor.

ENFLASYON FARKI VAR

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de Ocak ayında o kadar zam alacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak.

KASIM'DA TÜFE 2.3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.3 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu.

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.02 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 3.02 fark çıktı.

Kesin oranlar için geriye tek veri kaldı. Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak.

4 Ocak'ta 16 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.