Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir prim doldurmak gerekiyor. Yaş ve yıl dışındaki prim şartı ise çalışarak ya da kendi işini yaparken ödeyerek tamamlanıyor. Bunların dışında primi eksik olanlar için ise borçlanma imkanları var.

Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün satın alabiliyor. Erkekler ise askerde geçen günlerini borçlanarak satın alıp primlerine ekleyebiliyor.

Borçlanmalar yani prim satın almalar için ödenecek paranın asgarisi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. 2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Buna göre bir aylık doğum ve askerlik borçlanması için 4.292 lira ödenirken yurtdışı borçlanma için ise 6.036 TL ödeniyor.

KOMİSYON TOPLANIYOR

Borçlanma miktarları geçerli brüt asgari ücrete göre belirlendiği için asgari ücret de yapılan her artış borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılı için asgari ücretin yüzde 40-50 arasında artması öngörülüyor. Asgari ücrete yapılacak bu artışlar borçlanma maliyetlerini de yüzde 40-50 oranında yukarı çekecek.

Emeklilik prime ihtiyacı olanlar eğer borçlanma başvurularını Aralık ayının sonuna kadar yaparlarsa 2023 yılına ait asgari ücrete göre ödemede bulunacaklar. Eğer başvuru Ocak ayına kalırsa bu kez belirlenen yeni asgari ücrete göre rakam ortaya çıkacak. Yüzde 40-50 arısında bir artış düşünüldüğünde 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın üzerinde bir fazladan para ödeme durumu ortaya çıkacak.

PARA ÖDEMEK GEREKMİYOR

Borçlanmalarda öncelikle başvuru yapılıyor. O yüzden şu anda ödeme gücü olmayan birisinin de borçlanma başvurusu yapmasında fayda var.

Başvurular e-devletten yapılıyor. SGK bu başvuruyu inceleyip size bir ödeme emri gönderiyor. Daha sonra da 2-3 aylık bir ödeme süresi bulunuyor.