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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 15:43 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 16:50

100. yıla özel madeni 5 lira! Hatıra parasında pek çok motif yer alıyor

Cumhuriyet'in 100. yılına özel madeni 5 TL basıldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl anısına 100 milyon adet madeni 5 TL'ler tedavüle girdi. Madeni paranın üstünde yer alan motifler ise dikkat çekti.

ÖZELLİKLER VE SINIRLI SAYIDA BASIM

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen özelliklere sahip 5 liralık madeni hatıra paralar, 100 milyon adetle sınırlı bir basımla üretildi. Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre ve ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi.

ÖN YÜZ TASARIMI

Paraların ön yüzünde dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi kullanılarak derinlik kazandırıldı. Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

ARKA YÜZ TASARIMI

Arka yüzde ise Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi yer alıyor.

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