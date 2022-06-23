AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair açıklama yaptı.

"EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 40 ZANNEDİYORUM"

Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım." dedi.

"BU YAZ İTİBARİYLE RAHATLAMAYI HİSSEDECEĞİZ"

Her zaman dünya ekonomisi ve ulusal ekonomiler iç içedir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç her iki dinamikleri çok daha yakınlaştırmıştır. Ukrayna-Rusya arasında tahıl dünya piyasalarına çıkmıyorsa bundan hiçbir ekonomi kolay kolay kendisini koruyamaz. Ekonomi ile ilgili öngörülebilir olmak meselesi bu. Şu anki şartlar içerisinde çok dinamik süreçten geçiyoruz. Örneğin Türkiye'nin ilk 5 aylık performansı bütçenin 124 milyar fazla vermiş oldu. Biz hala bütçe disiplinini koruyan ülkeyiz. Türkiye enerji hariç cari fazlası veren bir ülke.

Maalesef enerjide dışa bağlıyız. 2018'de devreye soktuğu kendi milli yerli kömür hamlesini çok değerli görüyoruz. İhracatımız 240 milyar dolar seviyesine geldi. İstihdam pandemi öncesi dönemine dönmüş oldu. Baktığınızda Türkiye ihracatını yapan, istihdam üreten bir ülke. Temel sorun hayat pahalılığı. Dengeleri bozmadan bu anlamda tedbirleri alıyoruz. Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz. Kuruvaziyer turizmiyle ilgili olarak uzun süre yakalamadığımız rakamları yakalamışız. İstanbul ve Antalya'da otellerin büyük doluluk yaşadığını görüyoruz. Yaz aylarıyla birlikte tarım ürünleri aşağı doğru seyretmeye başladı. Hiçbir şekilde biz pandemi sürecinin başından itibaren tedarik zincirlerini kırdırmadık. Türkiye'de herhangi bir mal yok satmadı. Pahalı oldu, oynaklık oldu ama sonuç itibariyle tedarik zincirleri kırılmadı.

Enerji fiyatlarıyla ilgili döviz bazında baktığımızda Türkiye'de arttı ama dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz. Ya petrolünüz, doğalgazınız olacak ya da paranız rezerv para olacak. Paranız rezerv para değil, petrol doğalgaz gelirleriniz yok. Vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilemesin diye 165 milyar lira kamudan finanse etmişsiniz. Burada yapılabilecek olan şeyler maksimum şekilde yapıldı. Türkiye'de ekonomide yeni bir yönelişin olduğunun altını çizmek lazım. Sadece faiz, enflasyon, işsizlik rakamları, ihracat rakamları üzerinden konuşulamaz, bunlar bir bütündür. Türkiye 2013'ten bu yana bir tercihte bulunmuştur. IMF programından ayrıldıktan sonra bir istikamete girdi. Üreten, istihdamı artıran, yatırımı teşvik eden, ihracatı arttıran bir Türkiye modeli.

"İNŞALLAH BİR DENGEYE KAVUŞACAKTIR"

Diyorum ki 'Türk parasının çok değersiz olması, çok değerli olması istenen bir şey değildir' Bu cümlenin yarısı kesilmiş, trol bir şekilde yapılmış. Paranın çok değersiz olması, bunun üzerinden aşırı ihracat yapılması da arzu edilen bir durum değildir. İnşallah bunun belli bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum.

"YÜZDE 40 CİVARINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.

"ÖĞRETMEN ATAMALARINA BAKANLIK KARAR VERECEK"

Öğretmen atamalarıyla ilgili şu kadar öğretmen ataması yapılacaktır diyemem. Milli Eğitim Bakanlığı AK Parti dönemlerinde bütçeden bir numaralı payı alan bakanlıktır. Bunun içerisinde öğretmen atamaları olacaktır. 2020 KPSS kazananlarla ilgili o konu rezerv olarak duruyor. Bunun planlamasını Milli Eğitim Bakanlığı yapacaktır. Ne kadar bolluk içerisinde olursa olsun herkesin devlet memuru olduğu bir devlet yoktur. Doğru olan daha dinamik bir ekonomik model kamu görevlileriyle birlikte özel sektörün de çok dinamik bir şekilde paydaş olması ve istihdamın gençlere sunulmasıdır. Özel sektör de çok ciddi şekilde istihdam üretiyor. Kamu istihdamı ömür boyu garanti görüldüğü için gençlerimiz bakımından ideal gibi görünüyor. Doğrusu bunun güzel bir karması olmasıdır.

"EYT ÇALIŞMALARI DA HÜKÜMETİN MASASINDA"

EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem, ama dediğim gibi bu konu hükümetin masasındadır.

Gündemimizde kesinlikle erken seçim yok. Bu biraz da muhalefetin kendisini konsolide edebilmek için erken seçimi zorluyor. Böyle bir konuşma olmadı. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, hükümetin gündeminde erken seçim yok. İnşallah 2023'de seçimlere gideceğiz. Erken seçimin olmasının siyasal ve sayısal şartları gerekir. Şu anda siyasal ve sayısal şartlar erken seçimi mümkün kılmıyor. Bizim siyasi geleneğimizde erken seçim üzerinden seçim popülizmi yapmak yoktur. Vatandaşlarımızın ekonomik şartlar içinde daha iyi noktada tutulması hükümetin vazifesidir.

"ASGARİ ÜCRETTE BAKANLIĞIMIZIN ÖNÜNDE FARKLI SEÇENEKLER VAR"

Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir. Bunlardan birisine karar verilir. Orada vatandaşımızda yanlış algı oluşturmayalım. Söylediğimiz memur işçi emeklileriyle ilgili bir düzenleme.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de dün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

MİLYONLARIN GÖZÜ ARA ZAMDA

Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.

KOMİSYON AYLIK BELİRLEYEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı.

TEMMUZ ZAMMI BELİRLEYİCİ

4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak.

PRİM YÜKÜ MASADA

Asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumda işverene prim desteği seçeneği değerlendiriliyor.

3 ÖNEMLİ ADIM

Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle tüm kesimleri rahatlatacak 3 adım atılacak. Buna göre temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal yardım şemsiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

AK PARTİ ANKET YAPTIRIYOR

AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004 TL

Asgari Ücret 2022 Net: 4.253 TL

Artış oranı: Yüzde 50,5

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret: 5004 TL

SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5): 775,62 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (yüzde 2): 100 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 5.879 TL

İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL