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MERKEZ BANKASI FAİZ kararını açıkladı! SON DAKİKA TCMB Haziran Ayı faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ kararını açıkladı! SON DAKİKA TCMB Haziran Ayı faiz kararı ne oldu?
23.06.2022 14:00 - Son Güncelleme: 23.06.2022 14:02

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MERKEZ BANKASI FAİZ kararını açıkladı! SON DAKİKA TCMB Haziran Ayı faiz kararı ne oldu? Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre TCMB faizi değiştirmeyerek para politikası faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

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