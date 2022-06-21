Milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli gibi emeklilik dilekçesi verecekler de Temmuz zammını bekliyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziran ayında başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını Temmuz ayından, Temmuz'da başvuran da Ağustos'tan geçerli olmak üzere alıyor. Haziran ayında başvuran bir ay daha erken emekli aylığına kavuşabileceği gibi, Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu Temmuz'da aylık alacağı için bayram ikramiyesinden de yararlanıyor.



EK GÖSTERGE FARKI

Temmuz'da memur ve emekli maaşları da artıyor. Emeklilik dilekçesini verirken emekli aylığı ve maaşlara yapılan dönemsel artışlar büyük önem taşıyor. Dilekçenin verildiği tarih hem emeklilik gelirini hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, Temmuz ayında yapılacak artış dilekçe Haziran'da verilse de aylığa yansıyor. Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor. Buna karşın Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı'nda ödenecek bin 100 liralık ikramiyeyi alma fırsatını kaçırıyor. Kamudan bu yıl emekli olanlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ikramiyede meydana gelecek artıştan yararlanamayacak. Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı da 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giriyor.