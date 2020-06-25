Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in portresi dudak uçuklatan fiyata satıldı!

25.06.2020 16:24

Son dakika haberi... Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek bugün Londra’da satışa sunuldu. Tablo, 770 bin Sterlin'e satıldı.

Venedikli ressam Bentile Bellini'ye ait olan, National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan eser bugün Londra'da açık artırmada satışa çıkarıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş 'tek portre' olma özelliği taşıyan eser, müzayedenin en dikkat çeken parçalarında biri oldu.

770 BİN STERLİN'E SATILDI

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresi, açık artırmada 770 bin Sterlin'e satıldı. 770 bin Sterlin, yaklaşık 6.5 milyon TL yapıyor... Tablodaki ikinci kişinin şehzadelerden biri olabileceği tahmin ediliyor.

1922 YILINDA TÜRKİYE'DEN Mİ KAÇIRILDI?

A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, müzayede ile ilgili son durumu aktardı. Düven, uzmanların portrenin çalınarak Londra'ya getirilmiş olabileceğini ifade ettiğini bildirdi.

Tablonun 1922 yılında Türkiye'den kaçırılmış olabileceği belirtiliyor.