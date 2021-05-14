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Elektrikte yeni dönem! 1 Haziran’da başlayacak!

Elektrikte yeni dönem! 1 Haziran’da başlayacak!
14.05.2021 12:38
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Son dakika haberleri… Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hazırladığı Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve Yeşil Sertifika (YEKG) Sistemi 1 Haziran'da devreye girecek. Konuyla ilgili EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu mevzuat sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmelerle şekillendirildi.


Son dakika haberi: VEP, piyasa katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaretin hacmini bizzat kendisi tarafından belirleme imkanını sunacak. Bu çerçevede AVM'ler, OSB'ler, sanayiciler gibi büyük tüketiciler, gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alarak fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek.

Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak. Böylece, ilgili işlemlerde gelir öngörülebilirliği de artmış olacak. Tüm bu imkanlar maliyetlerin azaltılmasını sağlarken, istihdama da olumlu katkıda bulunacak.

YENİLENEBİLİRE YATIRIM ARTACAK
YEK-G sistemine de değinilen açıklamaya göre, bu piyasada, tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği sertifikayla garanti edilecek.

Tasarlanan sistemle, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her megavatsaat elektrik de sertifikalandırılacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Özellikle VEP ile fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskler ortadan kaldırılırken piyasanın öngörülebilirliğini artıracağız.

YEK-G sistemi ile ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Sistem AB'nin de gündeminde olan karbon sınır vergileri açısından da ihracatçılarımızın elini güçlendirecek.

Ayrıca, bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerjiye yatırım çok daha cazip hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

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