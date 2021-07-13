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Ekonomide çarklar dönüyor! Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1.3, yıllık yüzde 40.7 arttı

Ekonomide çarklar dönüyor! Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1.3, yıllık yüzde 40.7 arttı
13.07.2021 11:12
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Son dakika... Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 1.3, yıllık yüzde 40.7 arttı. Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.


Sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 40,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

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