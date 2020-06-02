Düşük faizli konut kredisi nasıl alınır? Düşük faizli konut kredisi alma şartları neler? Uzman isim yanıtladı

02.06.2020 17:28

Kamu bankaları Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketini açıkladı. Açıklanan paketin ardından sıfır ve ikinci el konutlara talep arttı. Peki düşük faizli konut kredisi nasıl alınır? Düşük faizli konut kredisi alma şartları nelerdir? A Haber canlı yayınına katılan uzman isim konuyla ilgili detayları aktardı...

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketinin açıklanmasının ardından sıfır konutlara talep arttı. Peki konut kredisi nasıl alınır? Şartlar neler? Uzman isim "Çok yoğun bir talep var" ifadelerini kullanarak merak edilenleri canlı yayında yanıtladı.