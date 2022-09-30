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Dünyaca ünlü Ekonomist Yuji Hurioka'dan ezberleri bozan faiz çıkışı: ''ABD ve Avrupa uçuruma gidiyor''

Dünyaca ünlü Ekonomist Yuji Hurioka'dan ezberleri bozan faiz çıkışı: ''ABD ve Avrupa uçuruma gidiyor''
30.09.2022 11:09

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Son dakika haberi | İstanbul'da yapılan Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne dünyanın dört bir yanından çok önemli ekonomi profesörleri geldi. Bu isimlerden biri olan Kobe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Charles Yuji Horioka, küresel ekonomik görünüm ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hurioka, Fed'in ve diğer merkez bankalarının faiz artırım kararlarının ekonomik riskler oluşturduğunu ifade ederken, bu ekonomiler üzerinde oluşan "resesyon" riskine dikkat çekti.

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