Döviz kazandıran sektörlere marka desteği

Hükümet, döviz kazandıran hizmet sektörlerine markalaşma desteği için kesenin ağzını açtı. Hizmet sektöründeki markalar gireceği her pazarda ayrı ayrı 5'er yıl süreyle desteklenecek.
Hükümet, döviz kazandıran hizmet sektörlerine markalaşma desteği için kesenin ağzını açtı. Hizmet sektöründeki markalar gireceği her pazarda ayrı ayrı 5'er yıl süreyle desteklenecek. Holding ve şirketlerde en fazla 6 markaya destek verilecek. Turquality programının Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce yürütülmesi yıllık 15 milyon dolara kadar desteklenecek. Yurt dışı reklam, tanıtım, pazarlama, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışmasına ilişkin proje başına 500 bin dolara kadar destek sağlanacak. Bu teşvik marka desteğinde 600 bin dolara kadar çıkacak. Turquality Destek Programı'ndaki yenilikleri değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk markalarının yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5 yıl destekleneceğini söyledi.