Dolarda son dakika gelişmesi: Artıyor! 18 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar? | Video 18.12.2019 09:55

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününe 5.84 seviyesinde başlayan dolar kuru gün içerisinde 5.88 seviyesine yükseldi. ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmelerin yakından takip edildiği piyasaların odağında perşembe günkü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Aralık güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.8441 lira ve en yüksek 5.8894 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5709 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında seyretti. Ticaret savaşı risklerinin birinci faz anlaşma ile şimdilik gündemden düşmesi sonrası piyasaların odağında, ABD Başkanı Trump'ın azil süreci, perşembe günkü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve açıklanacak makroekonomik veri takvimi bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ KARIŞIK SEYİRLE TAMAMLADI

Borsalar, dört günlük yükseliş sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yatırımcıların temkinli davranması, Noel ve yılbaşı tatili öncesi kar satışlarının etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 azalarak, 414,92 puandan işlem gördü.

Almanya'da DAX 30 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 13,287,83 seviyesinde bitirdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,39'luk düşüşle 5.968,26 seviyesinden kapanış yaptı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,08 artarak 7.525,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,45 değer kazanarak 23.630,77 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,08'lik yükselişle 1,1151 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde birinci faz anlaşmaya varılması ve İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin seçimlerden zaferle çıkması sonucu siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle dün sert yükselmişti.