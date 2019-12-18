Altın fiyatları son dakika hareketli! 18 Aralık 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? |Video 18.12.2019 09:57

Altın fiyatları son dakika... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi. Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşt 18 Aralık canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıypr. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 279,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,00

159,13

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,64

203,79

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

254,41

254,60

ALTININ KİLOGRAMI 278 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 277 bin 550 lira, en yüksek 278 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 278 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 581 milyon 783 bin 160,37 lira, işlem miktarı ise 2.144 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 588 milyon 679 bin 705,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.