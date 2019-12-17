Altın fiyatları yükselişe geçti! 17 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? |Video 17.12.2019 18:31

Gün sonunda altın fiyatlarındaki güncel durum altın alıp yatırım yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.853,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi. Peki, 17 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel gelişmeler...

17 Aralık güncel altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dünkü kapanışta yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem gören gram altın, 17 Aralık 277,61 liradan başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 550 liraya yükseldi. İşte 17 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,27

158,39

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

202,70

202,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

253,24

253,43

ALTININ KİLOGRAMI 277 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 277 bin 550 lira, en yüksek 278 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 278 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 581 milyon 783 bin 160,37 lira, işlem miktarı ise 2.144 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 588 milyon 679 bin 705,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.