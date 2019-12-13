Dolarda sert düşüş! 13 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları 13.12.2019 11:20

Dolar son dakika... Dolar kuru birkaç gündür son 1,5 ayın en yüksek seviyesi olan 5.80 bandında hareket ediyordu. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar yönünü aşağı çevirdi. Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Peki, 13 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7628 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4170 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden ayrılarak yönünün aşağı çevirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Merkez Bankası açıklamasında, "fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya" devam edileceği vurgulandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tutarken, 2020 yılı için ise yüzde 2.0 büyüme öngördü. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük düzeydeki işsizlik oranının 2020'deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği yolunda ifadeler yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkinlenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti. ECB dünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5'te tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB tarafından Eylül'de oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Çin'in ticaret anlaşması yapmaya çok yaklaştığını belirten Twitter paylaşımının etkisiyle günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 yükselerek, 407,58 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artarak 5.884,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,02 değer kazanarak, 23.390,95 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,57 yükselişle 13.221,64 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79'luk artışla 7.273,47 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,14'lük değer kaybıyla 1,1112 seviyelerinde işlem gördü.