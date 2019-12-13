Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de önemli açıklamalar |Video 13.12.2019 11:18

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri'de İş Dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik." derken, 2020 öncesinde faizlerin tek haneye ineceğini müjdeledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri'de İş Dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik." dedi. Ayrıca Albayrak 2020 öncesi kamu bankalarının faizleri tek haneye indireceğinin müjdesini verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Son 4 toplantıda 1200 puan faiz indirimi oldu.

Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik.

Kamu bankaları yüzde 9-11,5 oranını reel sektöre yansıtacak.

Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun.

TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti.

Son çeyrekte öncü göstergeler yüzde 5 civarındaki pozitif büyümenin gelmeye başladığını bize müjdeliyor.

Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı.

Öncü göstergeler değişim zamanı geldiğini gösteriyor.

Yıl sonunu enflasyonda yüzde 12'nin altında kapatırız.

Küresel kriz ve ekonomik saldırıya rağmen cari fazla verdik.

Yatırımları daha da büyüttüğümüz bir iklime gireceğiz.