Altın fiyatları son dakika: 13 Aralık yarım, gram, çeyrek, Cumhuriyet, tam altın fiyatı |Video 13.12.2019 11:23

Altın fiyatları son dakika... Dünkü kapanışta gram altın üzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşe geçti. Gram altın 13 Aralık'a 272,73 seviyesinde başladı. Peki, bugün yarım, gram, çeyrek, Cumhuriyet, tam altın fiyatı ne kadr? İşte 13 Aralık canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,95

157,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

201,00

201,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

251,11

251,31

ALTININ KİLOGRAMI 274 BİN 400 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 274 bin 400 lira, en yüksek 275 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 274 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 168 milyon 712 bin 846,02 lira, işlem miktarı ise 617.70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 969 bin 974,21 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Akbank, Nil Kıymetli Madenler ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.