Dolar yükselişe geçti! 17 Aralık güncel dolar ve euro canlı alış satış fiyatı kaç TL oldu? |Video 17.12.2019 18:31

Dolar/TL kurunda hareketlilik bugün de devam ediyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler dolar ve eurodaki güncel durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Geçen hafta 5,76-5,83 aralığında işlem gören dolar/TL, bugün güne 5,8485 TL'den başladı. Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro fiyatlarını merak eden vatandaşlar piyasalardaki güncel fiyatları araştırıyor. İşte 17 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

Piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euronun ne kadardan işlem gördüğü merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merkez Bankası geçen haftaki kararıyla birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürmüştü. Dünkü işlem gününde en yüksek 5.8569 lirayı gören dolar, 17 Aralık'a 5,8485 seviyesinde başladı. Euro ise en düşük 6.4603 lira ve en yüksek 6.5311 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında seyretti. Peki, 17 Aralık güncel dolar ve euro canlı alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde birinci faz anlaşmaya varılması ve İngiltere'de Muhafazakar Partinin seçimlerden zaferle çıkması sonucu siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, 418 puanı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra, günü yüzde 1,39 yükselerek 417,75 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 artarak 5.991,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 23.524,76 puana yükseldi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik ve Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç, 5,81'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.