Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü toplantısı: TÜİK aylık gıda harcaması rakamını komisyonla paylaştı | Video 17.12.2019 18:31

Son Dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı için en son haberler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı toplantısı devam ederken, TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Toplantının sonra ermesinin ardından TÜİK'in 2020 asgari ücret ile ilgili ilk rakamları kamuoyuna paylaşması bekleniyor. İşte asgari ücret ve AGİ zammı en son haberler sayfamızda...

Son Dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı son olarak haber gelmeye devam ediyor. Asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkında bugün son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlar bugün gerçekleştirilmekte olan asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrası çıkacak asgari ücret zammı sonucuna odaklandı. takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Asgari ücret pazarlığı TÜİK'in bu rakamları üzerinden yürüyecek. 2020 asgari ücretinin tespitinde TÜİK'in sunduğu bu rakamlar pazarlıkta kıstas kabul ediliyor. Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik.

TÜİK ASGARİ ÜCRET HESABI

TÜİK asgari ücreti belirleyecek rakamı açıkladı: TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi.

Asgari ücret pazarlığı TÜİK'in bu rakamları üzerinden yürüyecek. 2020 asgari ücretinin tespitinde TÜİK'in sunduğu bu rakamlar pazarlıkta kıstas kabul ediliyor.

TÜİK ASGARİ ÜCRET 2020 RAKAMI NE KADAR?

Komisyon, bugün TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Toplantının sonra ermesinin ardından TÜİK'in 2020 asgari ücret ile ilgili ilk rakamları kamuoyuna paylaşması bekleniyor. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ASGARİ ÜCRET 2020 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 2020 Ocak zammının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının ise bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ: 2 BİN 578 TL

Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türkiye'nin en büyük işçi sendikası Türk-İş ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında bir ücret kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, diğer sendikalarla birlik kararı aldıklarını, her birinin farklı zam önerileri olduğunu ancak 2 bin 578 TL'nin altında bir rakamın konuşulmayacağını söyledi. İlk toplantıdan itibaren Türk-İş'in kararında bir değişiklik olmadı.

TÜİK ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİNİN GIDA HARCAMASINI PAYLAŞACAK

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı.

TÜRK-İŞ VE DİSK'TEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." dedi.

TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp Komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması görüşünde.

PATRONLAR 2 BİN 262 LİRA ÖNERDİ

Patronlar 100 TL'si devlet destekli en fazla 2 bin 262 TL önerdi. Konuyla ilgili konuşan bir TİSK yetkilisi, işverene sağlanan devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılması şartıyla asgari ücrete yüzde 12, yani bu yıl sonu beklenen enflasyon oranı kadar zammın makul olacağını söyledi. Buna göre işveren tarafı halen 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik.

Asgari ücret zam oranları yaptığımız araştırmalara göre şöyle:

2019 Asgari ücret: 2.020 TL yüzde 15 zam yapılması ile 303 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 323 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 20 zam yapılması ile 404 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 424 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 25 zam yapılması ile 505 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 525 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 30 zam yapılması ile 606 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 626 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 35 zam yapılması ile 707 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 727 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 40 zam yapılması ile 808 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 828 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 45 zam yapılması ile 909 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 929 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 50 zam yapılması ile 1.010 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 3 bin 30 TL olması anlamına geliyor.

2020 asgari ücret zammı bu oranlar arasından bir oran arasından seçilecek. Milyonlarca asgari ücret ile çalışan da belirlenecek 2020 asgari ücret zammı sonrasında 2020 yılı asgari ücret maaşına kavuşmuş olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor

2020 ENFLASYON HEDEFİ

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ İŞVEREN İÇİN 3 BİN 6 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.