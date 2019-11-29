Dolar TL ne kadar, kaç lira? 28 Kasım güncel dolar ve euro kurları alış-satış fiyatı TL kuru |Video 29.11.2019 13:12

Dolar son dakika... Dolar TL kuru 29 Kasım Cuma gününün ilk saatleri itibariyle ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. S-400'ler için test yapıldığı haberleri sonrası dolar yukarı yönlü haraket ettikten sonra şu dakikalarda sakin bir seyir izliyor. ABD piyasalarının kapalı olduğu 29 Kasım'a dolar/TL 5,7607 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, hafta başında S-400 ile ilgili çıkan haberler sonrası hafif yukarı yönlü hareket etmişti. Şu dakikalarda sakin bir seyir izleyen dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 29 Kasım güncel döviz kurları...

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrası günü düşüşle kapattı.

Son haftalarda dünyanın en büyük ekonomileri Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimser havanın etkisiyle yükseliş gösteren Avrupa borsaları, ABD Başkanı Trump'ın, dün Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Yatırımcılar, söz konusu adımın ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 azalarak 409,25 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 azalarak 5.912,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61 değer kaybederek 23.342,42 puana, DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 13.245,58 seviyesine geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,18'lik düşüşle 7.416,43 seviyesinde tamamladı.