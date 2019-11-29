29 Kasım Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel 29 Kasım yarım, çeyrek, gram, tam altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 269 bin 800 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 270 bin 100 liradan tamamladı. Dünkü kapanışta 270,20 liradan işlem gören gram altın 29 Kasım'a 270,35 liradan başladı. Peki, bugün yarım, çeyrek, gram, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...
29 Kasım Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel 29 Kasım yarım, çeyrek, gram, tam altın fiyatları29.11.2019 13:34
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