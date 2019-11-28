Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yatırımcılara flaş çağrı 28.11.2019 15:31

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, 2019 yılının büyüme açısından pozitif geçeceğini söylerken yatırımcılara da seslendi. Albayrak, "Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun, bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız." dedi.

Bakan Albayrak, kentteki bir otelde düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak, Pasifik'ten Atlantik'e kadar ticaret köprüsü kurmak adına başlattığı Kuşak Yol Projesi'nin, 8 trilyon dolarlık hacmi ve ticarette getireceği yeni solukla ana duraklardan biri olan Türkiye'ye büyük ekonomik fırsatlar sunduğuna işaret etti.

"Tarihi yakından takip eden insanlar bilir ki son 500 yılın ekosistemi 1492 coğrafi keşiflerden öncesine dayanan sürece baktığımızda dünyadaki ana ticaret merkezi Asya'ydı." ifadesini kullanan Albayrak, şöyle devam etti:

"Baharat ve İpek Yolu hinterlandıyla başlayan Asya'nın en doğusunda Çin, Asya'nın en batısında Osmanlı'nın bu hinterlandın kapı gözetmenliğini yaptığı ve dünya ekosisteminin bu merkezde büyüdüğü bir iklimde artık 21. yüzyıl tekrardan Asya hinterlandının dünya ekonomisinde başat ekonomik merkez olacağı bir döneme doğru hızla ilerlerken, Çin'in başlattığı modern yeni İpek Yolu, başka deyişle Kuşak Yol Projesi kapsamındaki bu ekosistem, tüm bu ülkelerin ekonomilerine çok önemli katkılar yapmalarının yanı sıra başta Çin ve Türkiye olmak üzere tüm bu ekosisteme çok önemli bir anlam ifade ediyor."

Bakan Albayrak, bu ticaret hacmini, bu pazarları, bu fırsatları hayata geçirmek, Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri arasında ticaretle yatırımları geliştirmek, bölgedeki iş dünyası ve iş insanları arasında yeni işbirlikleri oluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen zirveye de büyük önem verdiklerini söyledi. Albayrak, Trabzon'un tarihsel anlamda önemli, imparatorluklara başkentlik yapmış, dünya tarihinde, ticaretinde, kültüründe önemli izler bırakmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

Albayrak, zirve kapsamında düzenlenecek panellerin, arzu edilen iş birliklerinin sağlanmasına da vesile olmasını temenni etti.

"HEDEFLEDİĞİMİZDEN DE ÖTE PERFORMANSLA 2019'U GERİDE BIRAKIYORUZ"

Küresel ticarette olumsuzlukların her geçen gün arttığı bir dönemde Türkiye olarak bölgesel huzuru, istikrarı, refahı artıracak her türlü girişimin destekçesi olacaklarını her ortamda ifade ettiklerini aktaran Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak zor bir dönemi geride bıraktık. Malumunuz geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan, yıl içinde zaman zaman devam eden kur ve finansal atakların etkilerini artık geride bıraktık. Orta, uzun vadede daha sağlıklı ve güçlü büyümenin temini için yol haritamızı yeni ekonomi programımız vesilesiyle ikinci güncellemeyi bu yılın eylül ayı itibarıyla kamuoyuyla paylaştık.

Bu konuda hedeflediğimizden de öte performansla inşallah 2019'u geride bırakıyoruz. Bu süreçte yaşanan her türlü zorluğun üstesinden gelme noktasında büyük bir kararlılık gösterdik ve elhamdülillah piyasalarda kısa vadede normalleşmeyi sağladık. Gerek kurdaki oynaklık gerek enflasyon ve faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak büyüme ve istihdam tarafında arzu ettiğimiz seviyeler noktasında önemli adımlar attık."

"TÜKETİM VE YATIRIM KARARLARI HIZLANMAYA BAŞLADI"

Finansal piyasalarda normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte özellikle ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının hızlanmaya başladığı yeni bir döneme girildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Öncü datalar bunu gösteriyor zaten. Özellikle bu yılın üçüncü çeyreğinde hissedilen toparlanmanın ve dengelenmenin rakamları üçüncü çeyrek büyümesi, pozitife geçtiğimiz yakın dönemde inşallah açıklanacak. Bu ivmenin son çeyrekte daha da güçlendiği ve hızlandığı bir döneme giriyoruz. Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun, bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız ve özellikle dördüncü çeyreğe ilişkin projeksiyonlarımız, ekim kasım rakamları geliyor yani dördüncü çeyrek nasıl gelecek diye baktığımızda aralık ayı da ekim, kasım aylarındaki gibi rakamlar, kapasite, vergi gelirleri, tüketim rakamları bu ivmeyle devam ederse son çeyrekte yüzde 4-5 seviyesinde bir büyümeyi Türkiye'nin tekrardan doğal büyüme rakamı dediğimiz asgari yüzde 5, doğal büyüme noktasında inşallah bunu göreceğimizi gösteriyor."

"EKONOMİK AKTİVİTE CANLANDI VE HIZLANDI"

Bakan Albayrak, atılan bütün adımların sonucunda Türkiye'nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu, ekonomik aktivitenin canlandığını ve hızlandığını gördüklerini söyledi.

Albayrak, "Geçen sene ekim ayında 75,2 seviyesinde ilkleri gören Ekonomik Güven Endeksi bugün açıklandı. 13,3 puanlık artışla 91,3 seviyesine ulaştı. Yine kasım ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,2 reel kesim endeksi 1,6 hizmet sektörü 0,7... tüm bu alanlarda da artış gösterdiğini takip ediyoruz. Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." diye konuştu.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranının son 12 ayın zirvesi olarak 77,2 seviyesine ulaştığını aktaran Albayrak, "Güven ortamının yeniden tesisiyle otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 138, beyaz eşyada yüzde 26, ipotekli konut satışları ki inşaat sektörü özelindeki yavaşlamayı geçtiğimiz yıl çok net görmüştük, yine geçtiğimiz yıl ekim ayına göre yüzde 525'lik artış görüldü." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek." dedi.

Albayrak, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nde, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide 2019 yılının önemine işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek."

Albayrak, bu başarıyı gören birçok uluslararası kurum, fon ve yatırım bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve beklentilerini pozitif yönde revize etmeye başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Büyümeyi artırmaya başladılar, enflasyon daha düşecek, her gün görüyoruz. Özellikle son olarak uluslararası kuruluşlardan bir tanesi, en büyüklerden bir tanesi, Türkiye'nin 2020 büyüme tahmini için biz yüzde 5 dediğimiz, açıkladığımızda 0, 1, 2 diyorlardı onlardan bir tanesi yeniden güncelleme yaptı 2,2'den yüzde 4'e çıkardılar. Birkaç ay sonra biz yüzde 5 demiştik ya o 5'e gelecek onlar da merak etmeyin, bizim dediğimiz yere geliyorlar, biraz geç geliyorlar, biz daha önceden söylüyoruz. Bunun yanında enflasyon tahmini, yüzde 12-13'lerden şimdi tek hanelere inmeye başladı, 2020 için de yüzde 9'lar falan diyorlar, biz yüzde 8,5 hedefi koymuştuk, inşallah ona da gelecekler, hatta inşallah daha da aşağıya inecek."

OECD raporuna değinen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece son yayınladığı ekonomik görünüm raporunda OECD Türkiye ekonomisiyle ilgili büyümenin son aylarda toparlanmasıyla birlikte 2019 ve 2020 gayrisafi yurtiçi hasıla noktasında o da aynı 2019 için eksilerden bahsederken pozitife döndü, 2020 için de yüzde 1-1,3'lerden yüzde 3 ve yukarıya doğru revize etmeye başladı. Bu raporda 2018 Ağustos ayındaki ağır finansal şoku takiben finansal şartların düşük faiz oranları, yüksek hisse senedi fiyatları ile birlikte her geçen gün daha da iyileştiğinin altını çizdi. Uluslararası kurumların da yanında hep olumsuz konuşmalarına alıştığımız, işte biliyorsunuz bu kredi derecelendirme kuruluşları, onlar bile bu kervana katıldı, Türkiye'nin bu performansına kayıtsız kalamadı. Onlar da bu yıl eksi dedikleri artık yıl bitti, artık düzeltme yapmalarına gerek kalmadı, bir ay sonra yıl bitiyor yani, aralıkta yıl tahmini yapmak da herhalde diyorum bir tahminci için ne kadar kredibıl bir şey, o ayrı bir konu, kasım ayında, aralık ayında bu yıl için pozitif büyüme noktasında revizelerini gerçekleştirdiler ve önümüzdeki yıl için yüzde 3'ler, 4'ler ve bunların daha üstünü konuşmaya başladılar. Yani doğru yoldayız, güçlü adımlarla hedeflerimize emin adımlarla gerek büyüme gerek enflasyonda gerek faizlerde adım adım ilerliyoruz."

"TÜM BU KARANLIK SENARYOLARI GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Albayrak, bütün bunların yanında yine bu hafta içi dünyaca ünlü bir düşünce kuruluşunun Türkiye ekonomisini övdüğünü, kolay kolay altından kalkılamayacak bir süreci kısa bir zamanda iyi bir performansla Türkiye'nin geride bıraktığını ifade ettiğini kaydederek, "Çok değil, sadece birkaç ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili bütün çizilen bu karamsar tabloları ortadan kaldırarak ekonomimizin üzerinde oluşturulmak istenen tüm bu karanlık senaryoları geride bıraktık. Bundan sonra artık görece olarak çok daha kolay, daha uzun bir yolumuz var." dedi.

Enflasyon, kur, faiz ve risk priminde sağladıkları tüm bu kazanımları daha da ileriye, daha da iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Albayrak, sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net gördüklerini aktardı.

Albayrak, son TOBB verilerine göre 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış olduğunu belirterek, "İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, yeni ekonomi programında ortaya koydukları hedeflere ve değişim ideallerine Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.

Albayrak, tüm iş dünyası, bölgedeki yatırımcılar, küresel ekonomideki tüm oyuncular ve yurt dışından katılan iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Türkiye gerek Kuşak Yol anlamında gerek bölgesinde yaklaşık 4 küsür saatlik uçuş mesafesi, Hindistan'dan Londra'ya, Moskova'dan Dubai'ye kadar, dünya nüfusunun üçte biri, dünya ekonomisinin üçte birinin merkezinde konumlanan lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumu olması noktasında çok kıymetli ve önemli bir ülke, gelin bu iklimi, işi değerlendirin." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PARILDAYAN BİR ÜLKE OLARAK TAM BU KUŞAĞIN MERKEZİNDE DURUYOR"

Son 1,5 yılda ortaya koyduğu finansal performans ve dayanıklılık, büyüme potansiyeli, gelişmiş iş gücü, özel sektörünün gelişmiş kapasitesi, bölgesel konumuyla tüm bu küresel belirsizliklerin arttığı, her geçen gün artmaya devam ettiği böyle bir ortamda Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak, parıldayan bir ülke olarak tam bu kuşağın merkezinde durduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek. Geçen sene yeni ekonomi programı sonrası söylediğimiz her hususta, dolarda, faizde, enflasyonda birçok insanın hayal gibi gördüğü adımların, hedeflerin birçoğunu Türkiye'nin ötesinde başardığının şahidi olduk. Ben bugün, bir sene sonrası için aynısını söylüyorum. Bu yıl itibarıyla yeni ekonomi programında koyduğumuz hedeflerin inşallah tamamına emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Albayrak, Türkiye ekonomisinin potansiyeline inanan iş dünyasının temsilcilerine de teşekkür etti.