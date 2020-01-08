Dolar ne kadar? 8 Ocak 2020 dolar / TL kuru ve güncel döviz kurları 08.01.2020 18:58

Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Avrupa borsaları ise ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,9750 liradan alınan dolar, 5,9770 liradan, 6,6620 liradan alınan euro ise 6,6640 liradan işlem gördü. Dünkü kapanışta dolar 5,9750, euro ise 6,6640 liradan satılmıştı. Peki, 8 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

8 Ocak dolar ve eurodaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Güne dolar 5,9770 liradan, euro ise 6,6640 liradan başladı. ABD ve İran arasındaki gerilime karşın sakin bir seyir izleyen dolar/TL, dün, bir önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9729'dan günü tamamladı. İşte 8 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dolar/TL'nin, Irak'ta, ABD'nin iki üssünün İran tarafından vurulmasının ardından artan jeopolitik risklere karşın yatay seyrini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili detaylı açıklamalarının takip edileceğini vurguladı.

Saldırının ardından taraflardan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin bir süre daha yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç, 5,95'in destek konumuna geldiğini bildirdi.

Analistler, İran'ın Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik risklerle yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde detaylı açıklamalarda bulunmasının beklendiğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de ise özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.