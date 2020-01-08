Haberler Video İşte Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kırklareli Kıyıköy'de kurulan dev tesis

İşte Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kırklareli Kıyıköy'de kurulan dev tesis

08.01.2020 17:38

Bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi tarihi bir açılışa tanıklık etti. Uluslararası adıyla 'TurkStream' Türkçe bilinen adıyla 'Türk Akımı' olarak bilinen dev proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla resmen açıldı. Rusya'daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'ye ulaştıracak olan Türk Akımı projesi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'den karaya çıkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınması için Kıyıköy'de kurulan dev tesisi gezdi. İşte Kıyıköy'de kurulan o dev tesis...


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