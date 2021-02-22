Dolar euro fiyatları ne durumda! İşte 22 Şubat Pazartesi dolar euro fiyatlari

Haftanın ilk işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aşağı yönlü seyreden dolar kuru 7,00 liranın altındaki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor. Peki, Dolar kaç TL? 22 Şubat dolar ve euro ne kadar oldu? İşte anlık döviz kurları...