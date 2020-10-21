Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2021 bütçesi güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 bütçesi, en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, OECD ve AB ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir" açıklamasında bulundu. Oktay, "Salgın döneminde vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar TL’lik kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibariyle toplamda 267,4 milyar TL kredi ödemesi yapıldı." dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla TBMM Plan ve ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Oktay, konuşmasında, "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye'nin bütçesidir." diyerek, "2021 bütçesi, en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, OECD ve AB ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir." ifadelerini kullandı.

"Jeopolitik olarak kriz ve çatışma alanlarına çok yakın olmamıza rağmen bölgesinde güvenli bir liman olarak dimdik ayakta durmamızı da birlik ve beraberliğimize borçluyuz." ifadelerini kullanan Oktay, "Vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar liralık kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibarıyla toplamda 267,4 milyar liralık kredi ödemesi yapıldı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaştığını belirtti.

"2021 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ 2020 YILINA GÖRE YÜZDE 22,9 ARTMAKTADIR"

"2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 973 milyar 129 milyon lira, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon lira, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." diyen, Oktay "2021 yılı Bütçe ödenekleri 2020 yılına göre yüzde 22,9 artmaktadır. Bu artış yaklaşık 250,7 milyar liraya tekabül etmektedir." bilgisini verdi.

Oktay, "2021 Yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 2020 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde 13,2 artışla 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 16,7 artarak 922 milyar 744 milyon lira, vergi dışı gelirlerin ise 178 milyar 402 milyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"BÜTÇE GİDERLERİNİN YÜZDE 15,7'SİNİ TEK BAŞINA EĞİTİME AYIRIYORUZ"

Eğitime ayırdıkları kaynağı, 2021 yılında 211,4 milyar liraya çıkardıklarını belirten Oktay, bütçe giderlerinin yüzde 15,7'sini tek başına eğitime ayırdıklarını söyledi.

Oktay, "Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 17,3 artırarak 114,3 milyar lira seviyesine ulaştırıyoruz." dedi.