Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki; altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Para canlı yayınına katılarak altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim Ürkün, teşvik paketinin ABD seçimi öncesinde gelip gelmemesinin altın için önemli olmadığını belirterek, “Teşvik beklentilerinin canlı kalması altın fiyatlarına destek oluyor” dedi.
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim A Para'ya değerlendirdi |Videolu ekonomi haberleri
- Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim A Para'ya değerlendirdi |Videolu ekonomi haberleri
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