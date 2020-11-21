Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim yorumladı...

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar piyasaların kapanış gününde fiyatlardaki son durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,76 artışla 461,70 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı satmalı mı? İşte 21 Kasım anlık altın fiyatlarında son durum...

Çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili son durum, yatırım yapan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü. Altın piyasasında, en düşük 451 bin 300, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 453,50 453,70 461,50 461,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.988,00 3.009,00 3.041,00 3.062,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 413,60 417,60 421,00 425,00 Lira(Tam) Ziynet 2.920,00 2.940,00 2.972,00 2.992,00 Yarım Ziynet 1.460,00 1.470,00 1.486,00 1.496,00 Çeyrek Ziynet 730,00 735,00 743,00 748,00

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,76 artışla 461,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.062,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,76 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 457 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 451 bin 300, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 870 milyon 466 bin 751,98 lira, işlem miktarı ise 4.079 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 887 milyon 399 bin 514,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, avro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.

ALTININ ONSU 1.878,20 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.878,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,04 artışla 457 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5732 lira, satışta 7,6036 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6645 lira, satışta 7,6953 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1868, sterlin/dolar paritesi 1,3278, dolar/yen paritesi de 103,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 kazanımla 44,57 dolardan işlem görüyor.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatlarında da yön hafif yukarıya döndü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç kaybının "belirginleştiğine" dikkat çekerek, "Aşı haberlerinin yarattığı baskı değerli metaller üzerinde etkisini giderek daha fazla gösterirken altının ons fiyatı 1,850 dolar sınırına doğru geri çekilmeye devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Geride bıraktığımız iki ayda 1850 doların geri çekilmelerde destek vazifesi görmesi bu seviyenin kırılması halinde altın üzerindeki baskının daha da artabileceğine işaret ediyor. 1,850 doların aşağı yönlü geçildiği ve aşıların da dağıtıma hazır hale geldiği bir senaryoda 1,800 doların altında rakamlar görme ihtimalimizin artacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla altının bu bölgede tutunması kayıpların derinleşmemesi adına önem taşıyor. Yukarıda ise 1900 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak kalmaya devam ediyor."

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.72 artışla 44.64 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 42.05 dolar,

- altın yüzde 0.42 artışla 1,874.65 dolar,

- gümüş yüzde 1.10 artışla 24.39 dolar,

- bakır yüzde 0.30 artışla 7,090.00 dolar,

- platin yüzde 0.88 artışla 963.18 dolar,

- paladyum yüzde 0.36 düşüşle 2,339.67 dolar düzeyindeydi.