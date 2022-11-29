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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personele kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personele kadro açıklaması
29.11.2022 19:15 - Son Güncelleme: 29.11.2022 19:16

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

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