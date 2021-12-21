Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili düzenleme nasıl olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı detayları açıkladı

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını belirterek sistemin detaylarını açıkladı.