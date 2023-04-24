Haberler Ekonomi Videoları 📢Brent petrol 82,05 dolar, AKARYAKITA 3. İNDİRİM! Tarih verildi! EPGİS BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 1 LT motorin, benzin, LPG...

📢Brent petrol 82,05 dolar, AKARYAKITA 3. İNDİRİM! Tarih verildi! EPGİS BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 1 LT motorin, benzin, LPG...

📢Brent petrol 82,05 dolar, AKARYAKITA 3. İNDİRİM! Tarih verildi! EPGİS BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 1 LT motorin, benzin, LPG...
24.04.2023 15:04 - Son Güncelleme: 24.04.2023 15:05

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 02:34
EMEKLİYE ZAM! Kim ne kadar...
Ekonomi 03:10
Bayram ikramiyeleri ne zaman...
Ekonomi 02:57
EYT’yi kaçıranlara emeklilik...
Ekonomi 01:51
Altında yükseliş ne kadar...
Ekonomi 05:00
Karadeniz gazı iletim hattına...
Ekonomi 01:53
Emekli maaşları ve ikramiyeler...
Ekonomi 03:13
Altında yükselmeye devam...
Ekonomi 09:48
Asgari ücretliye temmuz zammı!
Ekonomi 01:34
İstanbul Finans Merkezi 17...
Ekonomi 05:44
Üniversite öğrencilerine...
Ekonomi 09:09
25 yıllık ev hanımlarına...
Ekonomi 01:49
700 bin işçiye %30 EK ZAM!...

Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün düşüş kaydetti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatlarında indirim uygulanmıştı. Son dakika müjdesine göre ise 3. bir indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Peki brent petrol ne kadar düştü? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA