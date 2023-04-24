📢Brent petrol 82,05 dolar, AKARYAKITA 3. İNDİRİM! Tarih verildi! EPGİS BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 1 LT motorin, benzin, LPG...

Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün düşüş kaydetti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatlarında indirim uygulanmıştı. Son dakika müjdesine göre ise 3. bir indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Peki brent petrol ne kadar düştü? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 24 Nisan 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...