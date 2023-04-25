⛽ Brent petrol düştü, AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: BENZİN, MOTORİN, LPG! 25 Nisan 2023 BP, Opet, Shell...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sürücüsü zil takıp oynayacak! Akaryakıta 2. büyük indirim geldi. Brent petrolün varil fiyatında düşüş yaşandı. Bu noktada akaryakıt fiyatlarında indirim var mı yok mu merak edilirken beklenen müjdeli haber az evvel duyuruldu. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre akaryakıt fiyatları bugünden itibaren güncellendi. Peki BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Nisan 2023 Salı 1 LT motorin, benzin, LPG fiyatı...