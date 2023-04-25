⛽ Brent petrol düştü, AKARYAKITA İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: BENZİN, MOTORİN, LPG! 25 Nisan 2023 BP, Opet, Shell...
Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün düşüş kaydetti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatlarında indirim uygulanmıştı. Son dakika müjdesine göre ise 2. bir indirim geldi. Buna göre bugünden itibaren pompaya yansıdı. Peki brent petrol ne kadar düştü? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 25 Nisan 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sürücüsü zil takıp oynayacak! Akaryakıta 2. büyük indirim geldi. Brent petrolün varil fiyatında düşüş yaşandı. Bu noktada akaryakıt fiyatlarında indirim var mı yok mu merak edilirken beklenen müjdeli haber az evvel duyuruldu. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre akaryakıt fiyatları bugünden itibaren güncellendi. Peki BP, Opet, Shell akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Nisan 2023 Salı 1 LT motorin, benzin, LPG fiyatı...
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,50 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 80,50 dolar oldu.
SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
Brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıya yeni indirim geldi.