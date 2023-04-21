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Kentsel Dönüşümde 'YARISI BİZDEN' kampanyası! İşte tüm detaylar...

Kentsel Dönüşümde 'YARISI BİZDEN' kampanyası! İşte tüm detaylar...
21.04.2023 17:16 - Son Güncelleme: 21.04.2023 17:17

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Başkan Erdoğan: Konutlarımızı dönüştürecek kardeşlerimize de destek oluyoruz. İlk müjdemizin adı; 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 maliyeti 1 buçuk milyon ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek. 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek.

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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak.

Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit 5625 lira, 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek.

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