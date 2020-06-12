12.06.2020 11:00

Rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul küresel piyasalara göre daha güçlü duran endeksler arasında yer aldı. Borsalarda dün yaşanan satış dalgası büyük dikkat çekmişti. Peki borsada sert satışlar neden oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde “Bir Kara Perşembe yaşandı” ifadelerini kullandı.

Piyasalarda FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamaların etkisi haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Küresel piyasalarda özellikle ABD borsalarında yüzde 6'lara varan düşüşler yaşandı. Borsa İstanbul ise küresel piyasalara nazaran daha güçlü duran endeksler arasında gösteriliyor. Nitekim Borsa İstanbul güne yüzde 0,87 azalışla 108.201 puandan giriş yapsa da kayıplarını çok hızlı bir şekilde topladı ve saat 11:49 itibariyle 109 bin puan bandının üzerinde işlem görerek yükseliş kaydediyor...

"BİR KARA PERŞEMBE YAŞANDI"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, küresel piyasalar için dün yaşanan satış dalgasını yorumladı. Erdem dikkat çeken bir yoruma imza atarak, "Bir Kara Perşembe yaşandı" dedi.

Dün akşam ki dolardaki yükselişi FED'den bakarak yorumlamak lazım diyen Erdem, FED Başkanı'nın sözlerinin Amerikan piyasaları sarstığını ifade etti. ABD'de borsalarda yüzde 6'ya varan düşüşlere neden olduğunu bildiren Erdem, durumun ABD piyasaları hatta küresel piyasalar için bir kara Perşembe olduğunu vurguladı. Bunun yansımasının Borsa İstanbul'a da olduğunu belirtti ancak bu yansımanın diğer piyasalara göre küçük kaldığını açıkladı.

"ABD EKONOMİSİ KÖTÜ NASIL DOLAR DEĞERLENİYOR" SORUSUNU YANITLADI

"ABD'de her şey kötü giderken neden paraları değerleniyor" sorusuna açıklık getiren Erdem, doların dünya ticaretinde uygulanan para birimi olduğunu belirterek, özellikle pandemi döneminde, "dolar=para oldu" dedi. Herkesin dolara talebinin arttığını ifade eden Erdem, ABD dolarının yükselmesinin ABD için iyi bir şey olmadığını açıkladı ve "Dolar değerlendikçe Amerikan ürünlerinin fiyatı artıyor. Bu da onların ekonomisi için iyi bir şey değil " dedi.

Çalkantı döneminde gelişmekte olan ülkelere para gelmediğini ifade eden Erdem, paranın altın gibi güvenli limanlara kaydığını bildirdi. Uzman isim "Dolayısıyla doların gelmediği ekonomilerde doların yükselmesini normal olarak yorumlamak lazım" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA 108.500 KRİTİK DESTEK SEVİYESİ

Borsa İstanbul için kritik açıklamalar yapan Erdem, BIST 100 endeksi için 108.500 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu söyledi ve bu seviyenin altında düşüşlerin hızlanabileceği yorumunu yaptı. Erdem, "Endekste yukarı yönlü hareketin sürmesi için önce 109 binin üzerinde daha sonra da 110 bin seviyesi üzerinde tutunması gerekli" açıklamasını yaptı.

Gram altının 380 lirayı gördüğünü ifade eden Erdem, bunda doların yükselmesinin etkisi olduğunu savundu ve paranın bir güvenli liman aradığını belirtti. Piyasadaki çalkantının dağılmasıyla beraber küresel piyasalardaki dolarların gelişmekte olan ülkelere geleceğini belirten uzman isim, Türkiye piyasasına da bu paranın yavaş yavaş giriş yaptığını bildirdi.